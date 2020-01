La conduttrice, che sarà presente sul palco del Teatro Ariston per il suo terzo Festival, venerdì 7 febbraio assieme alla chiacchieratissima fidanzata di Valentino Rossi, Francesco Sofia Novello. La Clerici difende Amadeus ed è già pronta per la nuova edizione di “Ti Lascio Una Canzone”, anche perché il clima con la Rai è migliorato

Uno strano caso del destino. Antonella Clerici tornerà sul palco del Teatro Ariston venerdì 7 febbraio per il suo terzo Festival di Sanremo (dopo la co-conduzione con Bonolis nel 2005 e la conduzione in solitaria nel 2010) , proprio con Francesca Maria Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, protagonista suo malgrado delle polemiche che hanno travolto Amadeus. Il conduttore e direttore artistico è stato, infatti, messo al patibolo nelle scorse settimane per l’affermazione detta alla ragazza, che è sempre stata “un passo indietro” rispetto al campione delle moto, con discrezione ed eleganza.

Su queste polemiche e sugli svariati complimenti sulla bellezza fatte da Amadeus alle co-conduttrici, anche per questo è stato criticato, durante la prima conferenza stampa del Festival, interviene direttamente la Clerici. “Prima di tutto dico che dovremmo abbassare i toni e cercare di essere tutti al fianco degli altri, senza pensare sempre a chi è avanti e a chi è indietro, questo in generale. – ha detto la conduttrice in una intervista a Il Corriere della Sera – Amadeus, dopo due ore di conferenza, sarà stato pure stanco e ha sbagliato dei termini, si è un po’ incartato ma sinceramente tutto quello che ne è nato mi ha fatto dispiacere per lui e per noi donne: non possiamo mettere tutto dentro un unico calderone. Bisogna fare dei distinguo perché le battaglie abbiano davvero valore”.

E ancora: “Amadeus voleva fare un complimento alle donne che aveva scelto parlando della loro bellezza, un po’ come il kalòs kagathòs dei greci, bella e brava. Forse lo avrei fatto anche io al suo posto. E se non lo avessi fatto avrebbero detto che ero invidiosa… Ma tanto io avrei scelto dieci uomini”. Poi rassicura che i contrasti avuti con la Rai sul suo ruolo nella tv pubblica, per il suo posizionamento come conduttrice sono scomparsi e il clima è molto più sereno. “È una questione risolta ora. – afferma – Dopo Pasqua ci vedremo con il direttore di Rai Uno Coletta per capire: il mio contratto scade a giugno e non ho mai ricevuto così tante offerte come nell’ultimo anno. Ma la mia priorità resta la Rai: capiremo insieme cosa è meglio per me e per l’azienda. Davvero, non ho più nessuna smania: se anche tutto finisse domani, direi va bene così”. In cantiere, come già annunciato dalla Clerici stessa, c’è la nuova versione di “Ti lascio una canzone”. L’ultima edizione, l’ottava, è andata in onda nel 2015.