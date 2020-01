“Da lei non se lo aspettava proprio“. Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, le polemiche non accennano ad affievolirsi ed emergono nuovi retroscena come quelli pubblicati dal settimanale “Chi“, secondo cui Amadeus sta passando settimane difficili. Tra le tante accuse ingenerose ricevute, ciò che lo ha fatto più soffrire – scrive Alfonso Signorini – sono state le parole di Michelle Hunziker riguardo al “caso” del “passo indietro di una donna rispetto a un grande uomo”, frase che il conduttore intendeva come un complimento per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ma che si è trasformata in un boomerang, suscitando molte polemiche.

“Chi conosce Amadeus – spiega Chi – sa che non è maschilista e si è solo espresso male (in casa sua comanda la moglie Giovanna). Da Michelle non se lo aspettava proprio”. E sul caso del rapper Junior Cally, si legge ancora nelle “Chicche sanremesi”, “l’ufficio legale Rai ha studiato giorno e notte se ci fossero gli estremi per squalificarlo”.