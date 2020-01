Carlo Conti è stato vittima di stalking per diversi mesi, probabilmente di un’ammiratrice che si è mostrata troppo assillante bombardando di messaggi la casella postale del presentatore toscano. L’insistenza della fan ha convinto il volto Rai a sporgere denuncia, esposto finito nelle mani del sostituto procuratore Francesco Gualtieri. Le forze dell’ordine hanno acquisito diversi elementi e identificato la stalker che inviava mail oltraggiose al conduttore di “Tale e Quale Show“.

La donna è stata già iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso atti persecutori, Conti non sarebbe dunque la sua unica vittima. Lo stalking è disciplinato dal Codice Penale, con il Decreto Legge n. 11 del 2009 prevede una pena che va dai sei mesi ai cinque anni di reclusione. Vittime di episodi simili numerosi volti dello spettacolo, come l’attrice Sarah Felberbaum, in questo caso lo stalker era l’ex fidanzato.

Si sono rivolte alla legge anche Giada De Blanck e Licia Colò, entrambe finite nel mirino di due uomini che si dichiaravano innamorati senza mai averle conosciute. Per questo ricevano quotidianamente telefonate e lettere. Ha raccontato una storia simile anche la conduttrice Monica Leofreddi, l’uomo che l’aveva perseguitava per due anni è stato condannato a un anno e mezzo di carcere. Non solo donne, ne sa qualcosa Flavio Insinna che nel 2014 ha dovuto fare i conti con una sua fan che con accanimento gli spediva mail, lettere, messaggi fino ad organizzare appostamenti sotto la sua abitazione.

Episodio simile per Sabrina Ferilli, molto più complessa la storia della modella Youma Diakite, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ricevuto per molto tempo insulti via social da un uomo che le ha anche inviato la foto del suo portone di casa. Lo stalker, un salernitano di 49 anni, ha ricevuto dal pm Eleonora Fini un divieto di avvicinamento.