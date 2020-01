I cinesi hanno scaricato in massa Plague Inc. un’applicazione per smartphone di un gameplay dove si richiede ai giocatori di sviluppare e diffondere un virus mortale nel globo

Scoppia l’epidemia di coronavirus in Cina e il videogioco in cui si diffonde un virus letale nel mondo batte ogni record di scaricamento dal web. È accaduto il 22 di gennaio proprio nelle ore più concitate in cui dall’estremo oriente provenivano le prime notizie del contagio di un nuovo virus. I cinesi hanno scaricato in massa Plague Inc. un’applicazione per smartphone di un gameplay dove si richiede ai giocatori di sviluppare e diffondere un virus mortale nel globo.

L’aggiornamento sui dati di vendita del videogioco, ideato dalla Ndemic Creations, è stato fornito dalla Bbc citando come fonte primaria il giornalista Zheping Huang. In un comunicato ufficiale Ndemic Creations ha spiegato che regolarmente, in occasione di nuove epidemie, Plague Inc. fa registrare un aumento delle vendite: “Le persone cercano di saperne di più su come le malattie si diffondono e vogliono capire la complessità del diffondersi di un nuovo virus”.

Sempre dal quartier generale di Ndemic sostengono di aver realizzato il gioco in maniera realistica in modo che i giocatori vengano informati del tema trattato senza eccedere in spettacolarizzazione della tragedia. “Ad ogni modo non dimenticate che Plague Inc. è solo un gioco e non un modello scientifico e che l’attuale epidemia del coronavirus è una situazione molto reale che sta avendo ripercussioni sulle vite di un largo numero di persone”, hanno concluso i creatori del gameplay. Plague Inc., dal 2012 quando è nato, è stato scaricato oltre 120 milioni di volte e nominato in varie occasioni come gioco dell’anno. Ovviamente per informarsi sul coronavirus meglio cercare dettagli sulla pagina dell’Istituto Superiore della Sanità.