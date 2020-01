Due giorni fa è scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip il cosiddetto “bagno-gate” e ora – dopo lunghe polemiche – è stato scoperto il “colpevole”. Tutto era iniziato quando, terminata la serata della sfilata degli uomini, Licia Nunez era corsa in cucina dove c’erano Paolo Ciavarro, Adriana Volpe e Pago e, ancora sconvolta, li ha avvertiti di quanto aveva appena visto: “Sono furiosa – ha esordito -. Qualcuno ha lasciato il water sudicio, perfino sulla tavoletta. Si può litigare per le nomination, per sciocchezze, ma quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta. È grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perché doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene. Vuol dire che sei entrato in bagno, hai fatto quello che dovevi fare e te ne sei fott***“, si è sfogata.

Allora gli altri concorrenti erano andati subito a vedere le condizioni del bagno e anche loro si erano indispettiti. Adriana Volpe, indignata, ha detto: “Che schifo. È chiaro che è stato qualcuno che è stato male”. Anche gli altri hanno pensato che qualcuno fosse stato male, ma avrebbe comunque dovuto pulire. La “caccia al colpevole” non è durata a lungo perché vista la polemica, il responsabile ha confessato tutto a Licia Nunez. “È stato Ivan Gonzalez. Dice che andava di fretta…”, ha detto ad Antonella Elia. “È stato lui? Non ci credo…”, ha replicato lei basita.