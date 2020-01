“Capita anche ai lavoratori dello spettacolo di non venir pagati o di non esserlo in tempo. Mi dispiace e mi fa inferocire vedere un tecnico, un attore, un padre o una madre di famiglia costretti a umiliarsi ripetutamente per chiedere quanto si è guadagnato, lavorando seriamente e con fatica. Questo pezzo era tutto un altro, e meno male che non funzionava internet e non è partito. Mi auguro che il mio direttore mi sopporti e ci supporti. Stiamo andando in scena senza paga. Dovevo dirvelo. Che vergogna”. È questa la denuncia fatta da Nancy Brilli nella sua rubrica su Leggo, segnalando il mancato pagamento della maestranze dello spettacolo al quale sta lavorando, A che servono gli uomini, di Lina Wertmüller.

Parole forti, alle quale ha voluto replicare il Teatro Quirino di Roma, dove è in scena lo spettacolo: “A proposito delle dichiarazioni rilasciate a Leggo dall’avvocato Saverio Mattei, il Teatro Quirino conferma di aver versato all’amministrazione della produzione quanto concordato“, ha fatto sapere. Sulla questione è intervenuta anche la produzione che, secondo quanto riferisce Leggo, si è impegnata a “pagare entro oggi quanto dovuto“.