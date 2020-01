Il 29 dicembre scorso, in seguito alla fine della storia con Nina Moric, l'imprenditore 32enne aveva fatto perdere le tracce di sé. Da “Storie Italiane” a “Pomeriggio 5”, della sua sparizione se ne era occupata persino una trasmissione seria come “Chi l'ha Visto?”

Colpo di scena: Luigi Mario Favoloso è tornato sui social. Sta bene. Il 29 dicembre scorso, in seguito alla fine della storia con Nina Moric, l’imprenditore 32enne aveva fatto perdere le tracce di sé. Da “Storie Italiane” a “Pomeriggio 5”, della sua sparizione se ne era occupata persino una trasmissione seria come “Chi l’ha Visto?”. La mamma di Favoloso, Loredana Fiorentini, dapprima aveva denunciato la scomparsa del figlio per poi fare un passo indietro e ritirare la denuncia.

Ebbene, ora Luigi Favoloso ha deciso di rompere il silenzio. Il suo è stato un allontanamento volontario, spiega. “La mia domanda è, ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre caz**te? E soprattutto, non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Io sono a Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra nazione”, ha detto in alcune Stories su Instagram. Pochi giorni fa era stato beccato in Svizzera, e più precisamente a Locarno, dal settimanale “Chi”.

“State dicendo un mucchio di caz**te. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta”, ha aggiunto. Barbara d’Urso, che della vicenda se ne è occupata abbondantemente, ha commentato: “Ha confermato che è in Armenia? Vabbè, prima o poi tornerà? O non tornerà? Chi lo sa, vedremo”. Tornerà, eccome se tornerà: secondo Dagospia, Favoloso domenica varcherà le porte dello studio di “Live – Non è la d’Urso” per raccontare la sua versione dei fatti. Intanto Nina Moric ha presentato negli uffici della Procura di Milano una denuncia per percosse e maltrattamenti. Secondo la modella, il suo ex fidanzato in un’occasione avrebbe malmenato anche suo figlio, Carlos.