Ha acquistato una specie di Gratta e Vinci e ha vinto. Una cifra importante, circa 112 mila euro. Questo l’inizio della storia: la donna vincitrice, dopo aver scoperto il fortunato evento, ha dato il biglietto al figlio affinché si occupasse della vincita ed è uscita a fare due passi. È stata ritrovata nella notte in stato confusionale mentre camminava per strada. “Ho grattato il biglietto e mi sono subito accorta di aver vinto – ha dichiarato la donna a un portale web, The State – Ero sotto choc, incredula, l’ho dato subito a mio figlio perché lo conservasse. Non riuscivo a prendere sonno e sono uscita a fare una passeggiata ed ho percorso diversi chilometri senza accorgermene”. La storia arriva dalla Carolina del Sud, precisamente da Columbia.

