“Per me il 2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone a me veramente molto vicine sanno cosa ho passato”. Ha esordito così Samantha De Grenet tornando in tv dopo una lunga assenza, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La showgirl ha rivelato di aver trascorso un anno difficile, in cui ha dovuto combattere contro una malattia e si è dovuta operare. “Non ne ho mai parlato ancora perché credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronte e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento – ha raccontato la De Grenet -. È qualcosa che mi ha toccato profondamente. Ora è passato un anno, ho metabolizzato e sono quasi pronta. Quando riuscirò a parlarne, senza piangere e senza impietosire, spero di dare forza e coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io”.

Nonostante il peggio ora sia alle spalle, la showgirl ha spiegato di non sentirsi ancora pronta a raccontare i dettagli, motivo per cui ha voluto tenere tutto segreto, anche sui social: “E’ un anno e mezzo che ho lottato. Ho postato foto non di quel periodo lì. Non ho mai voluto sfruttare e dire questa cosa. Nel momento in cui ne vorrò parlare, vorrò far pensare che dall’altra parte ci sono persone che stanno combattendo una battaglia che neanche sanno. Ci sono situazioni che finiscono bene come la mia, e ci sono situazioni che non finiscono bene. La gente, prima di parlare, dovrebbe collegarsi con il cervello. Spero che quando riuscirò a parlarne senza piangere, senza impietosire, riuscirò a dare forza e coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io. Sono stata male, ma oggi sto bene. Non è mai tutto finito. Ci sono sempre tante cose da fare, ma mi sono operata e sto bene“, ha concluso tra gli applausi del pubblico in studio.