Va allo stadio con l’amante, la bacia appassionatamente, ma poi appena si accorge di essere inquadrato dalle telecamere della diretta tv si allontana subito da lei, fingendo indifferenza. La scena è stata immortalata in un video che è diventato virale in Rete in queste ore: nelle immagini si vede una giovane coppia di tifosi sugli spalti dello stadio in Ecuador durante la partita di campionato Barcelona-Delfin.

Lui la abbraccia e la bacia appassionatamente poi si accorge con imbarazzo di essere inquadrato dalle telecamere della tv che trasmette in diretta nazionale il match e prende subito le distanze dalla ragazza, togliendo il braccio dalle sue spalle e fingendo indifferenza. Il video è stato rilanciato dalla giornalista Evelyn Gonzalez che commenta: “Signori, siate fedeli“. Sarà davvero così? O magari era davvero la sua fidanzata?

Sean Fieles Señores!!! ???????? pic.twitter.com/zl6ZYodp7t — Evelyn González (@evelyngye) 19 gennaio 2020