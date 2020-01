Scarlett Johansson dà forfait per malattia poi ritorna sul palco dei SAG Awards in splendida forma. Il piccolo temporaneo allarme per la 36enne attrice newyorchese era suonato poco prima del Santa Barbara International Film Festival. La Johansson non era salita sul palco del festival californiano dove avrebbe dovuto ritirare il premio per la miglior attrice, ma all’improvviso lo stop. “Sono così rattristata dal non poter essere con voi stasera, ma trenta minuti fa mi sono violentemente ammalata mentre stavo per uscire dall’hotel Miramar per venire lì. Non vedevo l’ora di accettare questo incredibile premio di persona e non poter esserci mi delude profondamente”, ha affermato in una dichiarazione ufficiale l’interprete di Lost in translation.

Così se subito i fan avevano presagito qualcosa di poco chiaro ecco Johansson fugare ogni dubbio sul red carpet dei Sag Awards. In splendido abito azzurro con spacco vertiginoso sia sul petto che sulla schiena, candidata sia come attrice non protagonista (JoJo Rabbit) e protagonista (Marriage Story) l’attrice ha fatto la sua passerella in grande stile e splendore. “Sto benissimo”, ha spiegato ad uno degli intervistatori presenti sul red carpet. Ecco allora il caso della misteriosa malattia chiudersi. Mentre Johansson candidata anche agli Oscar in ben due categorie (le stesse dei SAG) non ha raccolto alcunché nemmeno ai SAG lasciando i riconoscimenti degli Screen Actors Guild Awards a Laura Dern per Marriage story come attrice non protagonista, e a Renée Zellweger per Judy come miglior attrice protagonista.