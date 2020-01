Momenti di panico per la conduttrice de La Vita in diretta. Per fortuna la figlia torna in campo poco dopo l'infortunio

Incidente sul campo da calcio per la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara. La conduttrice de La Vita in Diretta è stata immortalata dal settimanale Nuovo mentre assiste a una partita di Chiara, che porta la maglia della Roma Calcio Femminile, insieme all’altra figlia, Sara. La giocatrice subisce un infortunio in campo e viene immediatamente soccorsa. Momenti di panico per Lorella che si “scatena” in tribuna. Per fortuna tutto si risolve e la conduttrice torna a godersi la partita.