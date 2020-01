“Ragazzi, vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali, tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute”. Il tweet ha iniziato a rimbalzare in Rete e ora la Digos di Bologna e la Polizia Postale hanno iniziato gli accertamenti per identificare il presunto agente e verificare l’autenticità del profilo – Claudio8013 – che ha postato la frase sprezzante.

Un profilo, attivo dal 2015, che è un fiorire di post in favore delle attività di polizia e della Lega e contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il Pd e i comunisti. Nella foto che accompagna il testo si vede un uomo con indosso un jeans e maglioncino chiaro, armato di pistola e con un distintivo al collo.

All’apparenza lo scatto sarebbe stato realizzato in un ufficio della questura e si intravede anche l’autore della foto, riflesso nel vetro alle spalle del presunto poliziotto. Appena poche settimane fa, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, aveva diramato una circolare nella quale invitava tutti gli agenti a fare un uso corretto dei social network.