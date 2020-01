Lei che a 50 anni compiuti aveva incantato tutti sfilando in passerella per Versace a Milano e sfoggiando un fisico ancora statuario, rivela ora di sognare di cospargere il pane di marmellata, mangiarlo e poi dipingere

Vivere in un paesino in Italia, andare in bicicletta e comprare il pane. È questo il sogno segreto di Jennifer Lopez. La rivelazione è arrivata in un’intervista a Vanity Fair, in cui la popstar e attrice ha parlato del suo futuro e della possibilità di dire addio ai riflettori di Hollywood per iniziare una nuova vita più bucolica, in Italia magari. “Mi piacerebbe – ha spiegato JLo – vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia, oppure dall’altra parte del mondo a Bali. Vorrei iniziare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica, andare in bicicletta e comprare il pane“.

Lei che a 50 anni compiuti aveva incantato tutti sfilando in passerella per Versace a Milano e sfoggiando un fisico ancora statuario, rivela ora di sognare di cospargere il pane di marmellata, mangiarlo e poi dipingere: “Vorrei anche sdraiarmi su una sedia a dondolo con una bella vista sugli alberi di oliva oppure delle querce e semplicemente sentire l’odore. Ho fantasie di questo tipo”, ha raccontato ancora Jennifer Lopez rivelando così di desiderare una vita semplice, forse anche un po’ scontata e “noiosa” per chi in uno di quei paesini d’Italia c’è nato.