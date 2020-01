Con un comunicato i duchi di Sussex (non si sa ancora per quanto poteranno fregiarsi del titolo nobiliare) hanno smentito le voci, che si sono rincorse in questi giorni, sulla riunione avvenuta a Sandringham. Nel vertice tra Harry, il padre Carlo, William e la regina Elisabetta sul destino della coppia che ha deciso di lasciare il Paese per il Canada, la presenza di Meghan non era comunque prevista

I tabloid in Inghilterra sono impazziti appena hanno saputo che all’ormai famoso summit di Sandringham, per decidere le sorti di Harry e Meghan che hanno deciso di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale, era assente proprio l’ex attrice. Si dice che sia stata la regina stessa a non volerla. Niente di più falso. Con un comunicato secco diramato dai duchi di Sussex (per ora Harry e Meghan continuano a fregiarsi del titolo) viene dissipato qualsiasi dubbio: “I Sussex hanno deciso che non era necessaria la presenza di Meghan Markle”.

Quindi non c’è stato nessun veto posto dai partecipanti al vertice composto dalla regina, Carlo e il figlio William, oltre a Harry naturalmente. Si spiega anche in questo modo l’assenza della moglie di William, Kate che invece proprio quel giorno sì è occupata dei figli a casa. I giornali di gossip maliziosamente hanno sottolineato come in realtà non fosse un caso, dal momento che notoriamente Meghan e Kate non si sopportino. La duchessa al momento è in Canada e ha lasciato al marito tutti gli oneri legati alla loro uscita dalla famiglia reale. Dal documento diramato post summit è chiaro che la regina Elisabetta sia dispiaciuta, nel contempo non ha alcuna intenzione di ostacolare il desiderio di “libertà” del nipote. Nei prossimi giorni saranno resi noti i passi per procedere a quanto richiesto dai duchi di Sussex.