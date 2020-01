È morto l’attore statunitense Stan Kirsch, famoso per aver interpretato il ruolo di Richie Ryan nel telefilm “Highlander” (1992-98), al fianco del protagonista principale Adrian Paul (Duncan MacLeod). Aveva 51 anni. Kirsch si sarebbe suicidato: fonti della polizia di Los Angeles hanno riferito al portale internet Tmz che è stata la moglie di Kirsch, Kristyn Green, sabato scorso a trovare l’attore impiccato nella loro casa di Los Angeles.

Stan Kirsch è apparso come guest star in alcune serie televisive di successo come “Jag – Avvocati in divisa“, “In tribunale con Lynn” e “Friends“. Kirsch ha recitato anche in una decina di film e nel 2004 decise di mettersi dietro la macchina da presa: della pellicola “Straight Eye: The Movie” è stato infatti attore, produttore e regista.

Nato a New York il 15 luglio 1968, iniziò a recitare all’età di 4 anni nelle pubblicità televisive delle zuppe Campbell. Nel 1991 si affermò nella serie tv “Riders in the Sky” e l’anno dopo apparve nella soap opera “General Hospital” e nella sitcom “Una famiglia tutto pepe“. Sempre 1992 conquistò il grande successo grazie alla serie televisiva “Highlander” dove compare per sei stagioni e poi ritornò come guest star nell’episodio finale della serie.

In una dichiarazione pubblicata anche su Facebook il team del telefilm “Highlander” ha reso omaggio a Kirsch e al suo fondamentale contributo: “Senza Stan Kirsch la serie di ‘Highlander‘ non sarebbe stata la stessa. Lui ha portato il senso dell’umorismo, la gentilezza e l’entusiasmo giovanile per il personaggio di Richie Ryan per sei stagioni. Ogni volta che abbiamo avuto l’opportunità di metterci al passo con Stan era sempre gentile, premuroso e sincero. Era una presenza calorosa e ora ci mancherà“. La serie tv era nata come sequel\spin-off del film “Highlander – L’ultimo immortale” (1986) con Christopher Lambert.