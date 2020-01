“Altro che subalternità, siamo gli unici a voler collocare uno scatto in avanti per aiutare il governo e la maggioranza per cogliere il livello della sfida nel nostro Paese. E non il chiacchiericcio inutile della discussione tra noi. Questo problema lo abbiamo lasciato alle spalle”. Lo ha detto Nicola Zingaretti nel corso del suo intervento nell’abbazia di San Pastore, a Contigliano, al seminario del Partito democratico. Poi l’appello agli alleati di governo: “Dico loro che tra noi servono alleati e non avversari, non perché abbiamo paura ma perché c’è un’agenda da costruire senza fare sgambetti”.

