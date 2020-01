Una testimonianza con un piccolo colpo di scena quella di Francesco Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, chiamato a testimoniare dalla procura di Milano nel processo Ruby ter in cui Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari

Una testimonianza con un piccolo colpo di scena quella di Francesco Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, chiamato a testimoniare dalla procura di Milano nel processo Ruby ter in cui Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari. Il teste è stato affiancato da un avvocato per decisione del Tribunale. “Dichiarazioni autoindizianti, per le quali potrebbero sorgere problemi su eventuali responsabilità penali del teste” ha detto il presidente del collegio della VII penale di Milano, Marco Tremolada. In particolare, per il punto della deposizione in cui il testimone ha detto di aver chiesto ad un avvocato, in passato, di poter “collaborare” con Mediaset, visto che lui era a conoscenza di ciò che accadeva nelle serate ad Arcore. Leggi Anche Silvio Berlusconi imputato nel Ruby ter, teste: “Barbara Guerra mi disse che in stanza buia a turno le ragazze cavalcavano il presidente”

I giudici, dunque, decidendo sulla questione posta dalla difesa di Silvio Berlusconi, con l’avvocato Federico Cecconi, hanno deciso di far proseguire la deposizione del testimone, affiancandogli, però, un legale (ossia da teste ‘assistito’). A quell’avvocato che, a suo dire, avrebbe incontrato dopo un precedente colloquio anche con Emilio Fede, Chiesa Soprani, stando alla sua deposizione, avrebbe detto: “Parlai del fatto che conoscevo le ‘meteorine’, le storie che coinvolgevano Berlusconi, sapevo che queste ragazze erano quelle di cui pagava il silenzio con 2.500 euro e gli dissi ‘mi piacerebbe collaborare con Mediaset, a livello autorale. Non mi interessava un compenso economico, ma un aiuto professionale, fui congedato con una stretta di mano”. E ancora: “Io mi sentivo preso in giro, visto che non temono quello che ho da dire, pensai, lo faccio io. Quindi, andai a fissare un appuntamento con la Boccassini, le mandai una mail, ma cadde nel vuoto“.

Proprio per queste dichiarazioni, che potrebbero presentare profili di istigazione alla corruzione o tentata estorsione, la deposizione è proseguita con l’assistenza di un legale. In particolare, dal controesame della difesa di Berlusconi, è emerso che Chiesa Soprani in passato è stato condannato per bancarotta fraudolenta per la sua attività di manager di personaggi della tv. “Ora ho un’altra vita”, ha detto il teste, che in passato era già stato intervistato diverse volte sulle serate a villa San Martino.