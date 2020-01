Lapo Elkann stavolta non ce l’ha fatta e ha deciso di rispondere per le rime a un commentatore, non perdendo però la sua eleganza. In riabilitazione dopo un incidente accaduto in Israele il mese scorso, Elkann si trova a St.Moritz e il settimanale Chi lo ha fotografato mentre viene spinto su una sedia a rotelle, visibilmente provato. “Di queste settimane ricorderò la sofferenza, il dolore, ma anche l’amore che può arrivare da un messaggio di uno sconosciuto su Twitter. Non so come ringraziarvi per il vostro affetto, ma vi ho sentito vicini e questo mi ha riempito il cuore di gioia. Grazie di cuore“, aveva scritto Lapo sul suo profilo lo scorso 3 gennaio. Sotto al post sono tantissimi i commenti di affetto per Lapo e in molti cercano di dare messaggi positivi, consapevole di quanto sia difficile uscire da una dipendenza. Ma c’è anche chi crede di essere divertente e fa battute di cattivo gusto: “Cerca di metterti in riga. Ops scusa forse non dovevo usare la parola riga”. E Lapo? Esemplare la sua risposta: “Per il 2020 auguro a lei ed a tutti i suoi simili di aggiornare il repertorio. Comprendo i limiti oggettivi, ma il mio auspicio è che unendovi in gruppo possiate, dopo lunghe riflessioni, riuscire a dire qualcosa di nuovo. Ne dubito, però mai dire mai“. Bravo Lapo. E buona guarigione.

