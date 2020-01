Punta Ventana è stata distrutta dal terremoto avvenuto in Porto Rico. Una delle più celebri e amate mete turistiche dell’area caraibica è finita in mille frammenti di roccia. Lo ha confermato il sindaco di Guaynilla, Nelson Torres Yordan. Punta Ventana, internazionalmente riconosciuta tra le meraviglie del mondo come “Window Point”, era un arco in pietra a forma di finestra rotonda situato a Guayanilla lungo la costa meridionale del paese. La formazione rocciosa era uno dei tesori più iconici dell’isola e tra le principali attrazioni turistiche.

Il terremoto di magnitudo 5,8 che ha colpito l’isola lunedì 6 gennaio 2020, ha spazzato via l’arco lasciando due ali monche di roccia ai lati. È stato poi il laboratorio meteorologico dell’UPRM a condividere la foto pre e post terremoto dell’arco di Punta Ventana. Un altro terremoto, di magnitudo 6.4, ha colpito Porto Rico nuovamente martedì 7 uccidendo una persona e ferendone diverse decine. Il sisma di martedì – il più forte e dannoso di una serie di terremoti che hanno colpito l’isola dal 28 dicembre – ha spinto il governatore Wanda Vázquez Garced a dichiarare lo stato di emergenza, attivando la Guardia Nazionale di Porto Rico. Per l’isola caraibica è il terremoto più dannoso da quello del 1918.

[GUAYANILLA] Desaparece la ventana natural en Punta Ventana, Guayanilla. pic.twitter.com/IN0LI7XuKK — UPRM Meteorological Laboratory (@UPRMetLab) 6 gennaio 2020