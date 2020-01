“Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto: Roma, Roma, Roma“. È il grido di battaglia che Daniele De Rossi ha pronunciato negli spogliatoi, insieme ai suoi compagni, per caricare la squadra prima dell’ultima partita giocata da capitano. Il video è stato diffuso da Stephan El Shaarawy, che ha voluto omaggiare l’ex compagnodopo il suo addio al Boca Juniors e al calcio giocato. “Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. Questo sei tu: gladiatore in campo e fuori” ha scritto l’attaccante che ora milita nello Shanghai Shenhua, “grazie per tutto quello che hai fatto. Ti voglio bene”.

