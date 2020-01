"Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi ma sono uscito allo scoperto da poco", ha dichiarato Alves in un'intervista al Daily Mirror

Da Ken a Barbie? Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo proprio come Ken Umano, si è sottoposto nella sua vita a 58 operazioni e molto presto tornerà in sala operatoria perché ha deciso di intraprendere un percorso di transizione per diventare donna. Il 36enne brasiliano è famoso anche in Italia per le continue ospitate nei salotti di Barbara D’Urso ma anche per aver partecipato, seppur per pochi giorni, alla quattordicesima edizione del Grande Fratello.

“Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. E’ fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi ma sono uscito allo scoperto da poco”, ha dichiarato Alves in un’intervista al Daily Mirror.

Un cambiamento dell’immagine che si nota già dal suo profilo Instragram dove sono disponibili quasi solo foto con un nuovo look femminile. Alves dovrà dunque sottoporsi a impegnativi interventi chirurgici: “Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese. Presto sarò in grado di indossare abiti che mostrano la mia scollatura. Sono molto emozionata. Subirò diversi interventi chirurgici di femminilizzazione. Sarà un’incisione nella parte superiore del mio cuoio capelluto e, attraverso ciò, il dottore rimodellerà la mia fronte, mi farà un lifting degli occhi, un lifting delle labbra e un lifting della parte centrale del viso. Farò anche rimuovere il pomo di Adamo, modificherò la mascella e il mento.”

Una decisione che potrebbe scatenare nuove polemiche, questo il timore di Alves: “Spero solo che le persone possano accettarmi come donna e non giudicarmi o ridicolizzarmi. Questo non è un capriccio. Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione.” Il Ken Umano diventerà Barbie, sarà ospite nei programmi tv italiani?