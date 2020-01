Festival di Sanremo 2020, da Junior Cally a Bugo, Giordana Angi e Rancore: chi sono i cantanti in gara all’Ariston più cercati in Rete in queste ore

In realtà succede ogni anno, ma pare che in particolar modo questo sia stato un anno in cui i motori di ricerca sono “impazziti” a causa di alcuni dei nomi dei 24 Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, in partenza il 4 febbraio 2020. In molti infatti, durante la diretta dello speciale dei “Soliti Ignoti” dedicato alla Lotteria Italia, ma soprattutto alla presentazione dei 24 Big del Festival, si sono chiesti chi fossero alcuni nomi, scatenando la ricerca per cercare di saperne di più. Tra gli artisti più cercati tra ieri sera e stamattina: Junior Cally, Rancore, Bugo ma anche (strano ma vero) Raphael Gualazzi e Giordana Angi.

