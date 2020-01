In Libia si combatte per il controllo di Sirte. Le forze governative di Fayez al-Sarraj hanno lanciato una controffensiva per riprendere il controllo della città sulla costa a sud di Misurata, dopo che le forze del generale Khalifa Haftar ieri (lunedì) hanno annunciato di aver conquistato il territorio che al-Sarraj controllava dal 2016. A Bruxelles è stato convocato per le ore 14 un vertice straordinario a cui parteciperà Luigi Di Maio, insieme all’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, e ministri degli Esteri dei Paesi parte del processo di Berlino: quindi Francia, Regno Unito e Germania. Proprio in Libia, oggi, i quattro avrebbero dovuto discutere la situazione sul terreno, ma il vertice è stato annullato all’ultimo momento, annunciando poi l’incontro a Bruxelles. “Continuiamo tutti a ritenere che non esista alcuna soluzione militare e ne discuteremo oggi in sede europea”, ha sottolinea il leader del M5s. Lunedì sera a Roma ha incontrato Borrell. Al centro del colloquio i vari dossier, tra cui l’Iran ma sopratutto la crisi libica, sulla quale i due hanno ribadito nettamente che non esiste soluzione militare.

Lunedì 6 febbraio il primo gruppo di soldati di élite turchi è sbarcato a Tripoli e le forze del generale Haftar hanno annunciato di aver preso il controllo di una città strategica come Sirte espellendo le milizie che sostengono il Governo di accordo nazionale di Sarraj. Ma è anche sfumata la missione europea complici, probabilmente, i problemi di sicurezza e l’evoluzione dello scenario mediorientale. “Fino all’ultimo abbiamo provato con la missione in Libia, ma dopo l’attacco all’Accademia militare, che abbiamo condannato con forza, sono ovviamente venute a mancare le condizioni di sicurezza“, ha spiegato lo stesso Di Maio su Facebook. “La situazione sul terreno in Libia è molto delicata, ma questo non significa che l’Ue debba restare immobile”, scrive il ministro degli Esteri. Aggiungendo che “come Italia abbiamo peraltro ottenuto che al Consiglio Affari Esteri di venerdì si parli, oltre che di Iran, anche di Libia, che per noi è la priorità. L’Ue, questa volta, dimostri di saper fare l’Ue“.

Sul campo invece, come riporta in un tweet The Libya Observer, “le forze dell’operazione al Bunyan al Marsous, che hanno sconfitto l’Isis a Sirte, mobilitano i propri uomini e mezzi per lanciare un contrattacco a Sirte per respingere i gruppi armati di Haftar che hanno preso il controllo della maggior parte della città”. Secondo Lev Dengov, capo del gruppo di contatto russo in Libia, “al momento Sirte è di nuovo sotto il controllo delle forze di al-Sarraj“. “Le forze di Tripoli hanno arrestato dozzine di prigionieri di guerra, sequestrato 20 mezzi e ucciso 50 persone tra i soldati dell’esercito di Haftar”. Tuttavia le ostilità continuano ed è possibile che la situazione “possa cambiare”, ha precisato Dengov all’agenzia Interfax.