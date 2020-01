È successo a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. L’automobilista è originario di Chienes (Bolzano): sarebbe risultato positivo all'alcoltest

Un gruppo di giovani turisti tedeschi, che si trovavano sul bordo della strada a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige, è stato travolto nella notte da un automobilista risultato positivo all’alcoltest: 6 persone sono morte e 11 sono rimaste ferite, di cui 4 in condizioni gravi. Tutte le vittime sono di età compresa tra i 19 e 22 anni. Alla guida dell’auto un ragazzo di 28 anni: il tasso alcolemico registrato, secondo quanto riportato dal sito Alto Adige, è di 1.97 g/l, quattro volte più alto di quanto consentito. Il 28enne, operaio incensurato originario di Chienes (Bolzano), si è fermato a 150 metri dall’impatto, quando si è reso conto dell’accaduto. Si trova attualmente all’ospedale di Brunico dove sono in corso ancora le analisi per verificare eventuale uso di droga. È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali.

1 /4

Dopo aver passato la serata in un locale, verso le 1.15, le vittime, che facevano parte di una comitiva di una ottantina di ragazzi, in Alto Adige per una settimana bianca organizzata da un’agenzia, erano appena scese a Lutago da un bus navetta che le aveva riportate nell’agriturismo dove alloggiavano, dopo una serata trascorsa in un pub discoteca, quando sono state centrate dall’automobile a grande velocità. Proprio la navetta avrebbe dovuto impedire ai giovani turisti di mettersi alla guida in stato di ebbrezza e riportarli in albergo in sicurezza. I carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, stanno ora tentando di identificare con certezza tutti i giovani coinvolti.

Un centinaio i soccorritori che sono intervenuti sul luogo dell’incidente: i vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Sul posto anche l’elicottero del Aiut Alpin che ha trasportato d’urgenza una donna che è stata trasferita d’urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. “Il nuovo anno inizia con una tragedia”, ha commentato l’accaduto il governatore altoatesino Arno Kompatscher. E ha aggiunto: “In questo triste momento siamo vicini alle vittime e ai loro parenti. Ho appena incontrato il resto del gruppo, sono tutti sotto choc anche se non si conoscevano tra loro, era una settimana bianca organizzata da un’agenzia. Ora sto andando a visitare i feriti all’ospedale di Brunico”.