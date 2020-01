La stessa Chiara Ferragni è dovuta intervenire per spiegare la vicenda: "Oggi ho per sbaglio pubblicato Leo che giocava con l’iPad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account. Sono della mamma di Fede, che come ogni mamma, difende il figlio"

Un video del piccolo Leone che gioca con il tablet, postato e poi subito rimosso: tanto è bastato per sollevare un polverone su Chiara Ferragni e Fedez, accusati di avere degli account falsi su vari social per difendersi e per attaccare gli haters. Nello schermo con cui gioca il bambino infatti si vedono diversi account social, ma l’influencer ha spiegato che appartengono alla suocera: “La mamma di Fede, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core“. Ma c’è chi è scettico: “La toppa è peggiore del buco” rispondono gli utenti.

La Ferragni che appena all’inizio di quest’anno ci regala del sano trash pubblicando le informazioni dei profili fake con cui lei e Fedez si difendono

Io rido per sempre ahahahah#ferragnez pic.twitter.com/xlITnGk32F — Matteo Baldizzone (@itsmatbaldy) January 3, 2020

Tutto è iniziato con una storia di Instagram, in cui si vede il figlio della coppia, Leone – ormai star indiscussa dei social – giocare con un tablet. Alcuni followers hanno fatto uno screeshoot del video, e dal fermo immagine sono riusciti a leggere quel che compariva sullo schermo: credenziali per accedere a vari social, con tanto di nome utente e password. Due, in particolare, hanno attirato l’attenzione dei follower: 63Camilla e Vittorio Violini, che spesso difendono i Ferragnez, rispondendo a tono a chi li critica. Il video è stato subito rimosso, ma gli screenshot hanno continuato a circolare, alimentando le polemiche. A quel punto è intervenuta la stessa Chiara Ferragni per spiegare la vicenda: “Ragazzi oggi ho per sbaglio pubblicato Leo che giocava con l’iPad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account facebook, apple, instagram e twitter – ha scritto in un’altra storia di Instagram – Le password sono tutte state cambiate subito ma naturalmente c’è chi pensa che quello di twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli sò pezzi ‘e core“.

Alcuni però rimangono scettici, facendo notare che i tweet di @63camilla non sono esattamente quelli di una mamma amorevole, ma al contrario sono pieni di insulti e veemenza. C’è poi chi ricorda che la madre di Fedez è la sua manager: “Vuol far passare la suocera come un’ingenua ‘core de mamma’ quando sappiamo tutti che è una manager scaltra e amministratrice delle loro fortune. Un bel tacer non fu mai scritto (o postato)”, commenta un’altra utente. Ma c’è anche chi pensa che sia una furba trovata pubblicitaria: “Sono troppo avanti per fare una gaffe così”. Ma c’è anche chi non prende le parti di nessuno e si gode lo spettacolo: “Se il 2019 ci ha dato il #Pratigate, il 2020 già parte bene con il #Ferragnigate”.