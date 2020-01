Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire: il mezzo militare era in volo da Taipei a Ilan, ed è precipitato in una zona montuosa poco distante dalla capitale

A Taiwan è precipitato un elicottero militare: otto vittime confermate, tra cui anche il capo dello stato maggiore, il generale Shen Yi-ming. Lo riferisce il comandante in capo dell’Aeronautica militare Hsiung Hou-chi, confermando che delle 13 persone che viaggiavano a bordo dell’UH-60M Black Hawk solo cinque si sono salvate.

Lo schianto del velivolo è avvenuto nelle prime ore di giovedì mattina, in una zona montuosa vicino alla capitale. Le cause sono ancora da chiarire: l’elicottero volava da Taipei a Ilan, città del Nordest. Il generale Shen Yi-ming, che in un primo momento risultava disperso, era il responsabile della difesa dell’isola contro la Cina, che minaccia di usare la forza militare per annettere quello che considera un suo territorio. L’incidente è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni presidenziali dell’11 gennaio.