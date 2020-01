Si è lanciato con la tuta alare dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta ma qualcosa non ha funzionato nell’apertura del paracadute. Così è morto un ragazzo di 25 anni, Luca Barbieri, originario della provincia di Parma. Il giovane era appassionato di questo sport estremo e prima di provare questo volo si era già lanciato da altre zone della provincia. A dare l’allarme è stata la donna che era con lui e che l’aveva accompagnato con l’auto fino all’inizio del viadotto che da tre anni è interdetto alla circolazione perché non sicuro. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 con l’elisoccorso e un’ambulanza ma per il 25enne non c’era più nulla da fare. Il lancio con la tuta alare, la wingsuit, è una sorta di caduta libera che termina con l’apertura di un paracadute.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore