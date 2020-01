“Il 2019 è stato l’anno di due grandi conquiste sociali: quota 100 e il reddito di cittadinanza. Ci sono i furbetti? Sì. A me fa piacere che i giornali riportano sempre queste notizie, ma a volte alcuni le hanno riportate come se fossero inchieste loro. Invece sono le inchieste della nostra guardia di finanza, del nostro ispettorato del lavoro”, così Luigi Di Maio in diretta Facebook torna a parlare di uno dei provvedimenti bandiera del Movimento 5 stelle. E aggiunge: “Certo mi fa riflettere il fatto che che ci siano stati giornali che hanno dato più rilievo ai furbetti del reddito che agli arresti di ‘ndrangheta fatti dal pm Gratteri. Che hanno guadagnato una sola prima pagina, su 10 quotidiani nazionali”, commentando anche l’assenza dalle prime pagine della maxi-operazione contro le cosche che ha toccato metà delle Regioni italiane.

