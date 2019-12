Al secondo posto della classifica Earone “Giant” di Calvin Harris & Rag'N'Bone Man, medaglia di bronzo per “Juice” di Lizzo. Per trovare un italiano bisogna scorrere fino al quinto posto per trovare “Pensare male” dei The Kolors con Elodie, mentre i Thegiornalisti sono noni. Un performance non eccellente con due soli piazzamenti, se si considerano i gusti radiofonici, per gli artisti italiani nella top ten. Ma chi c'è al primo posto?

Gli stranieri hanno “invaso” le onde sonore italiane. È quello che emerge dalla classifica stilata da Earone che anticipa i brani più trasmessi nel 2019, nelle prime settimane di gennaio ci sarà quella definitiva, ma i giochi sono già fatti. La regina della graduatoria, che tiene conto del periodo tra il primo gennaio 2019 ed il 16 dicembre 2019, è la cantautrice statunitense LP con “Girls Go Wild”. Medaglia d’argento per “Giant” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man, mentre “Juice” di Lizzo deve “accontentarsi” della medaglia di bronzo. “Girls Go Wild” di LP guida anche la Classifica Airplay Radio Indipendenti.

Nella top ten l’Italia scarseggia. Bisogna arrivare al quinto posto per trovare un artista tricolore e sono i The Kolors con Elodie e il brano “Pensare male”, preceduti al quarto e posto da “Calma (Remix)” di Pedro Capò & Farruko. A completare la classifica “Sweet But Psycho” di Ava Max (sesto posto), “Piece Of Your Heart” dei Meduza feat. Goodboys (settimi), “Nothing Breaks Like a Heart” di Mark Ronson feat. Miley Cyrus (ottavi), l’Italia torna con “Maradona y Pelé” dei Thegiornalisti (solo noni) e chiude la graduatoria “Con Calma” di Daddy Yankee feat. Snow.

Quindi emerge molto chiaro il quadro della programmazione radiofonica nazionale: gli stranieri hanno avuto la meglio, se si pensa che lo scorso anno a trionfare è stato il tormentone estivo “Non ti dico no” dei Boombdabash con Loredana Berté, seguito da “Who You Are” di Mihail e “Una grande festa” di Luca Carboni.

Se ci si concentra solo sulla Classifica Airplay Radio Italiana naturalmente svetta “Pensare male” dei The Kolors con Elodie, quinti nella classifica generale. Al secondo posto c’è “Maradona y Pelé” dei Thegiornalisti, seguito da “Calipso” di Charlie Charles feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra. Poi ancora “Jambo” di Takagi e Ketra, Omi e Giusy Ferreri (quarto) “Per un milione” dei Boomdabash (quinto), “Ostia lido” di J-Ax (sesto), “Soldi” di Mahmood (settimo), “Margarita” di Elodie con Marracash (ottavo), “Nuova era” di Jovanotti (nono) chiude “Mambo salentino” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso (decimo).

Nella Classifica Airplay Radio Dance 2019 ci sono “Sweet But Psycho” di Ava Max in vetta, seguono “Piece Of Your Heart” dei Meduza feat. Goodboys e “Electrico romantico” di Bob Sinclar feat. Robbie Williams. Infine al primo posto della Classifica Airplay TV 2019 c’è “Maradona y Pelé” dei Thegiornalisti. Secondo e terzo posto per “Jambo” e “Margarita” di Elodie con Marracash.