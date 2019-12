Aria di crisi per Fabio Volo e la moglie Johanna? Così pare, almeno stando ai siti di gossip: a ‘insospettire’ sarebbero le Instagram stories di Joahnna nelle quali Volo è apparso solo a Natale insieme ai figli. Nella foto ufficiale però il conduttore radiofonico non c’è e la moglie ha scritto una frase che lascia pensare: “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”. Intanto, Volo ha postato una foto di tutta la famiglia riunita. Aria di crisi o solo i “classici” rumors che coinvolgono le coppie famose di tanto in tanto?

