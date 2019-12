Stanno facendo il giro del web le foto della bella Vanessa Incontrada che sta passando le vacanze in famiglia, a Barcellona. Il motivo? Se molti suoi colleghi e colleghi si mostrano in ambienti di lusso comodamente dediti al “far niente”, la conduttrice sta infatti aiutando il suo papà che ha una bancarella nella Gran Via della città spagnola. Come lei stessa ha detto in una story: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui”.Vanessa si trova a Barcellona insieme al compagno Rossano Laurini, al figlio Isal e alla loro cagnolina Gina. Più volte la conduttrice ha raccontato che il padre gestisce una bancarella dove vende creazioni in pelle.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore