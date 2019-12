“È dalle sette di questa mattina che vi cerco, grazie a Dio tutto bene”. Con queste parole Miriana Trevisan ha tirato un sospiro di sollievo, preoccupata per l’ex compagno Pago e per il figlio Nicola. I due erano infatti partiti per la Sardegna ma la showgirl non riusciva ad avere notizie fino a quando non è apparso un post su Instagram: “In viaggio con papà ❤ – ha scritto – ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00… Magari ????… Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina… causa maltempo… Arriveremo per le 17.30 ????…ma a noi non frega niente … ‘C’è di peggio’, dice Nicola , ed ha ragione, già lo sa… A noi ci basta stare insieme. Natale arriviamoooo!”. Pago sarà tra i prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip.

