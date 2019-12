Un messaggio di speranza riportato dal tabloid britannico The Mirror e lanciato a sei anni di distanza dal terribile incidente

“Le grandi cose iniziano con piccoli passi“: questo il messaggio che la moglie di Michael Schumacher ha voluto dare ai tantissimi fan del pilota. A riportarlo, il tabloid britannico The Mirror. Sono passati sei anni da quando Michael rimase coinvolto in un incidente sugli sci. Il campione batté la testa su una roccia: da lì, un lungo calvario. Prima la rianimazione poi una clinica. Oggi vive nella sua casa a Losanna, in Svizzera ma poco si sa sulle sue condizioni di salute. Quello che è certo è che le parole della moglie Corinna portano un po’ di speranza, anche perché la donna parla di formare “un grande mosaico” con “piccole particelle”. A breve verrà lanciata una nuova pagina social dedicata al pilota: #KeepFightingMichael, Michael continua a lottare.