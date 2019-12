C’è una scena del film Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York in cui compare un giovane Donald Trump. Scena visibile in tutti i Paesi, ma non in Canada. Perché la Canadian Broadcasting Company ha deciso di tagliare l’attuale presidente degli Stati Uniti dal film. Non sono mancate le polemiche: secondo i conservatori, ai quali si unisce il figlio del Presidente, si tratterebbe di censura ma la società di produzione fa sapere di aver tagliato la scena nel 2014, quando ancora Trump era ben lontano dalla Casa Bianca: “Come spesso accade per i film adattati per la televisioni, anche Mamma ho riperso l’aereo è stato rivisto. La scena con Trump è stata una di quelle che sono state tagliate“, ha fatto sapere la Cbc. E il Presidente? Ha twittato, ovviamente: “Il film non sarà più lo stesso! (scherzo)”.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019