Trova uno zaino pieno di regali con 16mila euro in contanti e lo riporta alla polizia: un uomo di 51 anni a Krefeld, in Germania, ha fatto un vero e proprio regalo di Natale al 63enne che aveva dimenticato la borsa sotto un albero. A raccontare la storia – in pieno spirito natalizio – è stata la polizia di Krefeld su Facebook: prima della mezzanotte l’uomo ha riconsegnato lo zaino alle autorità che hanno contattato il proprietario. In Germania chiunque restituisca un oggetto ritrovato può ricevere una ricompensa basata sul valore dell’oggetto: in questo caso, l’uomo avrebbe avuto diritto a 490 euro. Ma l’uomo ha rifiutato, perché era Natale e non voleva nulla in cambio del suo gesto di onestà. “Ci sono davvero persone che fanno cose belle a Natale”, raccontano i poliziotti nel post su Facebook, ricevendo nel giro di poche ore mille like e circa 180 commenti. E a chi si è chiesto se non fosse strano girare per strada con così tanto denaro liquido, hanno risposto che è “insolito” ma che il proprietario dello zaino ha spiegato che “si sentiva più sicuro” a portare il denaro con sé.

