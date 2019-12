In realtà però, con il suo post, Golia voleva solamente salutare i suoi fan per le vacanze di Natale

“Per un pochino lascerò la mia casa, la mia seconda pelle, la divisa da Iena che ormai mi accompagna da più di vent’anni. Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre”. Questo post pubblicato su Instagram da Giulio Golia ha seminato il panico sui social tra i fan della trasmissione di Italia 1. In molti infatti, hanno pensato che si trattasse di un addio dello storico inviato alla squadra de “Le Iene” e hanno invaso il suo post con commenti preoccupati, chiedendogli spiegazioni sul suo “addio” al programma.

In realtà però, con questo post, Golia voleva solamente salutare i suoi fan per le vacanze di Natale. “Giulio Golia non lascia le Iene. Anzi. Continuerà ad esserne anche il conduttore nel 2020″, ha spiegato infatti la produzione de Le Iene al Corriere, tenendo a precisare che in queste ore l’inviato si trova in volo per cui non ha potuto chiarire lui stesso la situazione. Insomma, il suo “addio temporaneo” si riferiva al fatto che la trasmissione si prende una lunga pausa e tornerà in onda a febbraio 2020.