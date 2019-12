Dopo qualche mese di silenzio, il vincitore del Grande Fratello 15, Alberto Mezzetti, torna a parlare della conduttrice del reality show Barbara d’Urso. A settembre il ragazzo aveva lanciato accuse durissime rivolte al volto di Canale 5, con una serie di messaggi su Instagram: “Questa notizia è per tutti i miei follower, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo e ha oscurato ogni mia esperienza. Infatti oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, che sono stato pure a quello in Brasile, nessuno ha parlato di me, nemmeno la stampa, perché secondo me lei controlla tutto. A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice: ‘Eh, stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al Gf spagnolo’. Beh, io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso”.

Il “Tarzan” di Viterbo ha sempre dichiarato il suo debole per Barbara d’Urso, sin da quando era dentro la Casa più spiata d’Italia. Spenti i riflettori, Mezzetti aveva raccontato di una cena con la diretta interessata, che poi ha smentito il flirt, parlando di semplice amicizia. Poi il silenzio fino a qualche ora fa, quando Mezzetti ha pubblicato su Instagram una foto, mentre balla con la conduttrice, in mezzo ai coriandoli sul palco del Grande Fratello, durante la proclamazione della vittoria nel giugno 2018.

Lo scatto è accompagnato da una didascalia eloquente: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più, ma poi le cose belle finiscono purtroppo. E dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”. Passa qualche minuto e poi arriva in stories un altro chiarimento: “Non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà”. Finiranno qui le accuse dell’ex gieffino?