Clemente Mastella è tornato a casa in tempo per festeggiare il Natale: ricoverato ieri in terapia intensiva , questa mattina, in seguito ai dovuti accertamenti, è stato dimesso dall’ospedale San Pio di Benevento. L’ex Guardasigilli aveva accusato difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale: le condizioni non erano apparse gravi, ma ha comunque passato la notte in ospedale sotto osservazione. Numerosi sono stati gli auguri di pronta guarigione arrivati a Mastella da parte di cittadini e di esponenti politici: Silvio Berlusconi che ha chiamato la moglie Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia.

