Dopo anni segnati dagli abusi di alcol, droga e porno, Sara Tommasi ha cambiato vita: ha lasciato Milano ed è tornata a vivere a Terni, sua città natale, dove ha aperto una panetteria. “Le forme del grano”, questo è il nome del locale che ha inaugurato qualche settimana fa e dove oggi lavora. “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno – ha raccontato in una nota -; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!”, ha concluso. Insomma, Sara Tommasi ha sì intrapreso una nuova vita ma non ha affatto abbandonato il sogno di lavorare in tv.

