“Nella coppia l’uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”. Così il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, riassume in un’intervista a Libero il suo rapporto con la leader di Fratelli d’Italia. Giornalista autore di Canale 5 oltre che padre della loro figlia Ginevra, Giambruno rivela che si sono conosciuti proprio a Mediaset: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per assistente“, ha raccontato.

“Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente”, ha tenuto a precisare Giambruno che poi ha aggiunto: “Giorgia diventerà sicuramente la prima premier donna. Un ruolo di grandissima importanza. All’Interno. L’Italia ha più bisogno di ordine interno che esterno attualmente, anche se lei è quella nel centrodestra che ha le migliori relazioni internazionali”, ha concluso.