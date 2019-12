“Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse”. Inizia così la lunga lettera che Al Bano Carrisi ha voluto scrivere alla mamma Jolanda, morta pochi giorni fa all’età di 96 anni. Una figura centrale nella vita del cantante di Cellino San Marco, che ora ha voluto pubblicare sul settimanale Gente queste sue parole d’affetto, sfogando il suo dolore.

“Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole”, aggiunge il cantante. “Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore da un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti“, scrive ancora Al Bano, che parla del “brutto scherzo” che la mamma gli ha tirato raccontando che gli aveva promesso che lo avrebbe atteso di ritorno da un concerto. E invece quando è tornato Jolanda era lì, “rigida, fredda, piccola e leggera come una bambino. Ma era giusto che tu andassi“, aggiunge. Poi il cantante dice di essere felice per il fatto che la madre ora abbia ritrovato il marito: “Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti“, conclude Al Bano Carrisi.