Giulia De Lellis, la nota influencer che ha scalato le classifiche con il suo libro “Le corna stanno bene su tutto“, offre lavoro. Cerca un fotografo, un videomaker e un grafico: “Ho bisogno di giovani. Che hanno voglia di lavorare tanto quanto me. E di creare e crescere insieme al mio team. Sta per nascere un nuovo progetto. Voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno, mi date una mano? Facciamo questa cosa con serietà. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento… NON VEDO L’ORA DI TROVARVI. Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni VI PREGO! BENEEEEEE. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso”. Questo l’annuncio pubblicato su Instagram. E per candidarsi basta una email con nome, cognome, CV e portfolio. Secondo Radio105 sarebbero arrivati alla De Lellis già oltre 4000 cv.

