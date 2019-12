"Personalmente la trovo un'irrispettosa invasione di campo”, sostiene Luciano Spinelli, l'italiano più seguito su TikTok con una schiera di 7milioni di followers al seguito. "L’unica cosa che viene in mente è che sono tentativi inutili e un po' imbarazzanti - ha aggiunto durante un'intervista con L'Espresso - Credo che i ragazzi della mia generazione la vedano come me: si sentono esposti a un piccolo spettacolo di pessimo gusto. Altrimenti non si divertirebbero a lasciare commenti negativi sotto i video”