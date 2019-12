La presunta storia con Nigiotti è frutto di una "ricostruzione social" a colpi di cuoricini e complimenti, che i fan della cantante non si sono lasciati sfuggire. Intanto Emma è stata immortalata sulla neve dal settimanale Chi, in compagnia dell'influencer Guido Milani. Stavolta però è stata lei stessa a smentire

Enrico Nigiotti o Guido Milani? Quale dei due sarà il fidanzato di Emma Marrone? La presunta storia con Nigiotti è frutto di una “ricostruzione social” a colpi di cuoricini e complimenti, che i fan della cantante non si sono lasciati sfuggire. Sotto una foto di Nigiotti a torso nudo con didascalia “La sera leoni, la mattina…”, la cantante ha infatti scritto “BONI, per te va bene boni”. E Nigiotti ha risposto con altrettanti complimenti e cuoricini. Basta per far pensare a una relazione? Per gli utenti social a quanto pare si… Intanto Emma è stata immortalata sulla neve dal settimanale Chi, in compagnia dell’influencer Guido Milani. Stavolta però è stata lei stessa a smentire: “Ora direte che sono una milf… Bel ragazzo ma potrebbe essere mio figlio”. I due fanno parte della stessa agenzia e hanno deciso di passare qualche giorno in montagna insieme a un gruppo di amici.