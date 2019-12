“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento”. Queste le parole a commento di un post pubblicato da Diana Del Bufalo. La sua storia con Paolo Ruffini è finita, come spiega lei stessa, e la sofferenza è tanta. L’attrice ha raccontato ai suoi follower di aver scelto la psicoterapia e di mettercela tutta per controllare le emozioni. Questa mattina è tornata sull’argomento con una Instagram Story che sembra essere proprio dedicata all’ex: “Ogni pagliaccio torna nel suo circo, ogni regina torna nel suo trono“. E Ruffini? Per ora tace.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore