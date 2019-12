Pd e Italia viva chiedono il passo indietro del senatore. Che però insiste nel non voler rinunciare alla corsa. Ma gli stessi 5 stelle non nascondono perplessità sul suo nome e garantiscono che il nome sarà condiviso nella maggioranza

Tensione nella maggioranza per la candidatura del senatore M5s Elio Lannutti alla presidenza della commissione banche. Il Partito democratico e Italia viva chiedono che faccia un passo indietro, ma pure gli stessi 5 stelle ribadiscono le loro perplessità tanto che, fonti interne del Movimento, fanno sapere che “la scelta sarà condivisa” con la maggioranza. Non solo fa discutere il fatto che il senatore grillino sia indagato per un Tweet antisemita, ma in più gli viene contestato il ruolo del figlio attualmente impiegato della Banca Popolare di Bari nell’ufficio Enti (sede di Roma). Il parlamentare però insiste: nel primo pomeriggio ha incontrato Beppe Grillo insieme all’ex pm Antonio Di Pietro e al termine del colloquio ha ribadito che non intende fare un passo indietro.

Se già la candidatura di Lannutti non era apprezzata tra i soci di maggioranza, la rivelazione sul figlio ha fatto crescere i malumori. Proprio per salvare la Banca popolare di Bari infatti è intervenuto il governo nei giorni scorsi e secondo Pd e Iv il senatore sarebbe in conflitto d’interessi. Lannutti, fermato dai giornalisti dopo il faccia a faccia con il garante del Movimento, ha minacciato di querela chi lo accusa: “Io non ho mai voluto denunciare nessun collega”, ha detto, “ma ora ho affidato la tutela del mio onore ad Antonio Di Pietro e ad Antonio Tanza, presidente dell’Adusbef. Cosa significa che mio figlio lavora in banca? Dov’è il conflitto di interesse? Andate a vedere il conflitto di interesse di coloro che hanno fatto i crack e non di uno che lavora onestamente. Vi dovete vergognare! Di Pietro mi difenda anche da questo!”. Di Pietro, al suo fianco al momento dell’incontro con i giornalisti, ha replicato: “Lo attaccano sul piano personale piuttosto che riflettere sulla necessità di fare al più presto questa commissione sulle banche: hanno paura della sua preparazione professionale della sua storia e di ciò che potrebbe fare alla presidenza di questa commissione”.

Intervistato poco dopo da Radio Capital, Lannutti ha ribadito che non intende rinunciare alla candidatura: “Fin quando non mi chiederanno di lasciare io sono il candidato. Questa si chiama macchina del fango, Alessio è il più giovane giornalista professionista, è stato giornalista parlamentare, si è laureato con 110 e lode, è stato licenziato, gli ho sconsigliato di continuare a fare il giornalista e ha trovato lavoro come impiegato”. E ha ribadito: “Lui lavora come impiegato. E’ l’ennesima macchina del fango. Con grande rammarico ma ora ci saranno denunce penali e civili nei confronti di colleghi per questa campagna diffamatoria”.

A febbraio scorso Lannutti era finito al centro delle polemiche per un Tweet in cui rilanciava il “falso dei ‘Protocolli di Sion'”, attribuendo agli ebrei un complotto per sottomettere il mondo con la massoneria. Per quel messaggio rilanciato in rete è stato indagato per diffamazione aggravata dall’odio razziale. Le opposizioni, accusandolo di antisemitismo, avevano chiesto le sue dimissioni. Anche per questo motivo il Partito democratico chiede che Lannutti si ritiri: “Dovrebbe essere lui a ritirarsi dalla candidatura per la presidenza della commissione banche”, ha scritto su Twitter la sottosegretaria dem allo Sviluppo economico Alessia Morani. “Mi auguro che abbia la sensibilità di togliere la maggioranza da questo grande, gigantesco imbarazzo”.