“Sono qui per difendere l’onore di Elio Lannutti, che viene attaccato sul piano personale. Le persone che lo criticano hanno paura della sua preparazione professionale, della sua storia e di ciò che potrebbe fare alla presidenza della commissione”. A dirlo è Antonio Di Pietro dopo l’incontro, all’hotel Fourm di Roma, con Beppe Grillo e il senatore del M5s, Elio Lannutti, candidato dalla maggioranza per la presidenza della commissione Banche. Lannutti è stato accusato di essere in una posizione di conflitto d’interesse per via del ruolo ricoperto dal figlio, Alessio, nell’Ufficio Enti della Banca Popolare di Bari.

Popolare di Bari, gli audio su Fanpage. Il presidente: “Non ci sarà commissariamento”. De Bustis: “Taroccavate i conti, irresponsabile” La registrazione di una riunione del 10 dicembre, tre giorni prima del commissariamento. Gianvito Giannelli, in carica da luglio quando ha preso il posto dello zio Marco Jacobini: "Ci sarà un percorso light con l'intervento di investitori istituzionali. Non stiamo parlando di Carige, né tantomeno delle Popolari venete. Sono esperienze passate che la Vigilanza non vuole ripetere". E l'ax direttore generale rientrato a fine 2018 critica le politiche di concessione del credito attuate in sua assenza: "Distrutto il patrimonio"