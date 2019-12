“Mi sento di fare la vecchia bacchettona perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa. A me non interessa vedere il vostro culo e le vostre tette. Siamo nel 2019, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign**te”, così Antonella Elia aveva attaccato Taylor Mega e la sorella Jade nel corso dell’ultima puntata di CR4 di Piero Chiambretti. I toni si erano alzati e un nuovo scontro è avvenuto nello studio di Live-Non è la D’Urso: “Mia sorella non è avvezza al mondo della televisione, è rimasta scottata per gli insulti di Antonella Elia e non ha voluto partecipare anche questa volta. Non è facile andare in televisione ed essere sempre criticata, non è per tutti. C’è rimasta molto male, ha sofferto e ha deciso di non partecipare”, ha spiegato l’influencer prima di confrontarsi con gli “sferati”.

“Lo sappiamo tutti che le foto nude le hai fatte anche tu. E se dovessi farle in questo momento, ti consiglio di depilarti“, attacca la Mega a cui replica subito l’ex volto di Non è la Rai: “Per me Taylor è un ossimoro vivente, è come fo**ere per la verginità. E’ una contraddizione fare un calendario per soli uomini e dire di averlo fatto per la lotta contro la violenza sulle donne. Le foto mie nude erano un fatto privato, per una mostra fotografica. Tra le mie e le tue c’è un abisso. Tu fai cybersex, sesso gratuito. Tu hai devoluto i soldi a questo ente benefico che non capisco come abbia potuto accettarli. Comunque incassi like, è una compravendita. Se ti batti nella lotta contro la violenza sulle donne non devi esporre i tuoi capezzoli o il culo. Ma magari il cervello, la parola, l’umanità. Tu non rappresenti le donne, tu non stai combattendo la violenza contro le donne. Tu ti dovresti vergognare. Chi ha preso i soldi, sono solo dei disadattati mentali. Tu aiuti i ragazzini a farsi le pippe”.L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ed ex di Flavio Briatore si difende: “Antonella Elia? Io non capisco ancora quale sia il nome e quale sia il cognome. Io non sapevo chi fosse prima di Chiambretti. Oggi avevi tre opzioni: chiedere scusa a me, chiedere scusa a tutto il pubblico e la terza era ringraziarmi per averti riesumato perché se non fosse stato per me chi ti c****a ancora. Siamo nel 2019 e stiamo combattendo la violenza contro le donne, tu ti dovresti vergognare. Nessuno della mia generazione sa chi sei. Ho visto che all’Isola ha fatto una rissa con Aida Yespica. Antonella Elia veniva considerata come un’oca giuliva”.

