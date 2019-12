Rudy Zerbi preso a schiaffi. Ieri sera 14 dicembre, durante la finale di Tu si Que Vales, una delle finaliste, l’attrice ‘bizzarre’ Chiara Bosco, ha fatto arrivare tre ceffoni a Zerbi. Come? La sua performance, dal sapore horror, l’ha vista nei panni di Nebula, affiancata da bambine fantasma. Che si sono avvicinate e Rudy per tre volte schiaffeggiandolo. “Ho preso tre pizze in faccia che neanche mia madre”, ha commentato lui. Hanno molto gradito la perfomance della Bosco sia i giurati che Maria De Filippi. “Fare quest’arte in diretta è difficilissimo”, ha commentato Teo Mammucari.

